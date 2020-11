Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Le parquet de Paris ouvre quatre informations judiciaires contre X Reuters • 10/11/2020 à 14:23









PARIS, 10 novembre (Reuters) - Le pôle de Santé publique du parquet de Paris a ouvert quatre informations judiciaires contre X pour des faits liés à la gestion de l'épidémie de COVID-19, survenus durant le premier semestre de cette année, annonce mardi le procureur dans un communiqué. "Ces procédures regroupent 253 des 328 plaintes mettant en cause des décideurs et structures publics nationaux dont le parquet de Paris a été destinataire depuis le 24 mars 2020", précise-t-il (Jean-Philippe Lefief)

