Coronavirus-Le parlement français adopte le nouveau budget

PARIS, 20 mars (Reuters) - Le parlement français a définitivement adopté vendredi le projet de loi de finances rectificative destiné à prendre en compte, pour les comptes de l'Etat, les conséquences budgétaires de la pandémie de coronavirus. Le Sénat a validé, sans le modifier, le texte transmis par l'Assemblée nationale par 327 voix pour et aucune contre. Ce projet de loi de finances rectificative est construit sur une hypothèse d'une contraction de 1% du produit intérieur brut de la France en 2020 et sur un déficit public revu en hausse à 3,9% du PIB. Pour tenter d'atténuer l'impact économique du coronavirus, qui paralyse une partie de l'activité mondiale, le gouvernement français a décidé d'apporter 300 milliards d'euros de garanties aux prêts des entreprises et de mettre en oeuvre pour 45 milliards d'euros de mesures directes, notamment par des reports de charges fiscales et sociales. (Bertrand Boucey)

