Coronavirus-Le Pam craint une forte progression de l'insécurité alimentaire

GENEVE, 21 avril (Reuters) - La pandémie due au nouveau coronavirus et ses conséquences pourraient entraîner un doublement du nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaire dans le monde, avertit lundi le Programme alimentaire mondial (Pam). En raison notamment de la baisse des recettes touristiques et des transferts de fonds, ce chiffre, qui était de 135 millions en 2019, pourrait atteindre 265 millions en 2020, selon l'organisation. "Le COVID-19 a un impact potentiellement catastrophique pour des millions de personnes déjà extrêmement fragiles", souligne Arif Husain, économiste en chef du Pam, dans un communiqué. "C'est un coup de massue pour des millions d'autres personnes qui ne peuvent pas manger si elles ne parviennent pas à gagner un salaire. Le confinement et la récession économique mondiale ont déjà anéanti leurs économies (...) Nous devons agir collectivement dès maintenant pour atténuer l'impact de cette catastrophe mondiale", poursuit-il. La majorité des personnes souffrant d'insécurité alimentaire aiguë en 2019 se trouvaient dans des pays touchés par des conflits (77 millions), par le changement climatique (34 millions) et par les crises économiques (24 millions de personnes), précise le Pam. L'organisation, qui a collecté 8,3 milliards de dollars (7,66 milliards d'euros) en 2019, estime que 10 à 12 milliards seront nécessaires cette année pour financer ses programmes, a ajouté Arif Husain. (Emma Farge, version française Jean-Philippe Lefief)

