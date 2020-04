Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Le nombre de nouveaux cas reflue en Russie Reuters • 20/04/2020 à 18:00









(Actualisé avec Poutine, manifestation en Ossétie du Nord) MOSCOU, 20 avril (Reuters) - La Russie est parvenue à ralentir la propagation du coronavirus, s'est félicité lundi Vladimir Poutine, tout en jugeant que le pic de l'épidémie restait à venir. Le bilan russe avait dépassé les 47.000 cas dans la matinée, dont 4.268 ont été dénombrés au cours de la dernière journée, alors que plus de 6.000 avaient été signalés la veille. Quarante-cinq décès supplémentaires ont en outre porté le total à 405 morts, selon la cellule de crise. Les cas se sont multipliés en avril, malgré les mesures de confinement qui sont entrées en vigueur il y a trois semaines à Moscou et dans plusieurs régions de la Fédération. "Nous avons néanmoins réussi à ralentir ce processus et à le freiner", a déclaré le chef de l'Etat, avant d'ajouter que le pic de l'épidémie était "encore à venir." Plusieurs centaines de personnes ont manifesté dans la journée contre le confinement à Vladikavkaz, capitale de la République d'Ossétie du Nord. Sur les 145 cas qui y ont été signalé, aucun n'a été mortel. (Vladimir Soldatkin, Gabrielle Tétrault-Farber, Maria Tsvetkova et Gleb Stolyarov version française Bertrand Boucey et Jean-Philippe Lefief)

