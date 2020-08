Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Le nombre de jeunes contaminés triple en cinq mois-OMS Reuters • 04/08/2020 à 20:29









4 août (Reuters) - Les jeunes qui se rassemblent en boîte de nuit ou sur les plages provoquent une hausse des nouvelles contaminations au coronavirus partout dans le monde, le nombre d'infections chez les 15-24 ans ayant triplé en cinq mois, a annoncé mardi l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Une étude de l'OMS portant sur 6 millions d'infections entre le 24 février et le 12 juillet a révélé que la proportion de personnes âgées de 15 à 24 ans est passée de 4,5% à 15%. Outre les États-Unis, qui sont en tête du classement mondial avec 4,8 millions de cas, au total, des pays européens comme l'Espagne, l'Allemagne et la France, et des pays asiatiques comme le Japon, ont constaté qu'une grande partie des personnes récemment infectées étaient des jeunes. Cette nouvelle vague de contaminations pousse certains pays à imposer de nouvelles restrictions aux voyageurs. (Ankur Banerjee et Vishwadha Chander à Bangalore, Stephanie Ulmer-Nebehay à Genève; version française Camille Raynaud)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.