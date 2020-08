Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Le nombre de décès dans le monde dépasse les 700.000 Reuters • 05/08/2020 à 06:58









5 août (Reuters) - Le bilan mondial de la pandémie de coronavirus a dépassé mercredi les 700.000 décès, selon un décompte de Reuters basé sur des données officielles, avec les Etats-Unis, le Brésil, l'Inde et le Mexique aux premiers rangs des pays rapportant une hausse des nouveaux décès liés au COVID-19. En moyenne, environ 5.900 personnes meurent quotidiennement du COVID-19, la maladie provoquée par le nouveau coronavirus, montre un calcul effectué par Reuters sur la base des données des deux semaines écoulées. Cela équivaut à 247 décès par heure, ou un décès toutes les quinze secondes. Les Etats-Unis et l'Amérique latine sont les nouveaux épicentres de la pandémie et peinent à ralentir la propagation du virus. En Amérique latine, où vivent environ 640 millions de personnes, le nouveau coronavirus est apparu plus tardivement qu'ailleurs, mais les autorités ont éprouvé des difficultés pour contrôler sa propagation, en partie du fait de la pauvreté de la région et de la densité de certaines villes. (Lisa Shumaker; version française Jean Terzian)

