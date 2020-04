Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Le nombre d'admissions à l'hôpital au plus bas en Belgique Reuters • 27/04/2020 à 13:25









BRUXELLES, 27 avril (Reuters) - Le nombre de patients admis à l'hôpital pour une infection au coronavirus en Belgique a atteint son plus bas niveau depuis le début du confinement, il y a près de sept semaines, selon les données du centre national de crise et du service fédéral de santé (SPF) annoncées lundi. Le nombre d'admissions est tombé à 127 dimanche, contre 200 les jours précédents et plus de 600 à la fin du mois de mars, une tendance à la baisse également observée concernant les nouveaux cas de contamination au coronavirus qui s'élèvent à 553. "Si l'évolution de la pandémie reste favorable, des entreprises pourront la semaine prochaine relancer au mieux leurs activités", a déclaré Benoît Ramacker, porte-parole du centre de crise belge, lors d'une conférence de presse. "Le télétravail restera cependant encore la semaine prochaine et les prochaines semaines toujours la norme." Comme d'autres pays européens, à l'image de la France, de l'Italie ou de l'Espagne, la Belgique a ordonné la fermeture le 14 mars dernier des restaurants, cafés, écoles et centres sportifs, puis de l'ensemble des commerces non-alimentaires à compter du 18 mars, pour tenter de contenir la progression du coronavirus. Estimant que la propagation du virus s'était "ralentie", la Première ministre belge Sophie Wilmès a annoncé vendredi un assouplissement graduel des restrictions à partir du 4 mai dans ce pays de 11,5 millions d'habitants où, à ce jour, 46.687 cas de contamination et 7.207 décès liés au virus ont été recensés. (Marine Strauss, version française Marine Pennetier, édité par Jean-Philippe Lefief)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.