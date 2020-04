Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Le Maire prévoit une contraction de 8% de l'économie française en 2020 Reuters • 14/04/2020 à 08:50









PARIS, 14 avril (Reuters) - Le ministre français de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire a annoncé mardi que la contraction de l'économie française cette année serait plus marquée que prévu jusqu'ici, avec une diminution du produit intérieur brut (PIB) désormais attendue à -6% contre -8% précédemment. "Le confinement est plus long que ce qui pouvait avoir été anticipé (...) évidemment ça aura un impact plus fort sur notre croissance nationale. Nous avions prévu une croissance à -6, nous aurons une prévision de croisance qui va être fixée à -8 pour le projet de loi de finances rectificatives" qui sera présenté mercredi en conseil de ministres, a déclaré mardi Bruno Le Maire sur BFMTV et RMC. (Myriam Rivet et Leigh Thomas, édité par Nicolas Delame)

