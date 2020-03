Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Le Maire prêt à encadrer le prix des gels et masques Reuters • 03/03/2020 à 13:05









PARIS, 3 mars (Reuters) - Les autorités françaises sont prêtes à encadrer le prix des gels hydroalcooliques et des masques de protection en cas d'abus dans le contexte de la crise du coronavirus, a averti mardi le ministre de l'Economie Bruno Le Maire. "Des informations me sont remontées indiquant que le prix des gels hydroalcooliques aurait doublé ou triplé dans certains commerces physiques ou en ligne. Il serait inacceptable et pour tout dire révoltant qu'il y ait la moindre spéculation sur le coronavirus", a déclaré le ministre lors d'une conférence de presse à Bercy. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) va ouvrir une enquête pour vérifier les prix pratiqués sur les gels et masques de protection, a-t-il poursuivi. "Le cas échéant, je tiens prêt un projet d'encadrement des prix sur ces gels et ces masques s'il s'avérait que ces abus sont nombreux sur le territoire français", a prévenu Bruno Le Maire. (Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean-Michel Bélot)

