CORONAVIRUS: LE MAIRE DE COMPIÈGNE FAIT ÉTAT DE DEUX NOUVEAUX MORTS PARIS (Reuters) - Le nouveau coronavirus a fait deux morts supplémentaires en France, a déclaré lundi Philippe Marini, le maire de Compiègne (Oise), interrogé par Le Parisien et BFM TV. Selon Le Parisien, qui cite "trois sources concordantes", l'une de ces nouvelles victimes est un homme qui a été hospitalisé à Amiens (Somme) après être passé par Compiègne, où est décédée l'autre victime dans la nuit de samedi à dimanche. "Nous avons à déplorer à partir du centre hospitalier de Compiègne trois décès", a déclaré Philippe Marini au micro de BFM TV. La première de ces trois victimes est un enseignant en poste à Crépy-en-Valois (Oise) dont le décès en début de semaine dernière était déjà connu, a-t-il dit. "Il y a deux autres personnes dont les décès ont été à déplorer ce week-end, des personnes à ma connaissance ne résidant pas dans ma commune (..) et il s'agit de personnes âgées qui souffraient de plusieurs autres pathologies", a poursuivi le maire de Compiègne. Si ces deux décès étaient confirmés, ils porteraient à quatre morts le bilan en France de l'épidémie partie de Chine. Le premier mort est un touriste chinois décédé mi-février à Paris. Les autorités sanitaires françaises ont refusé de s'exprimer à ce sujet dans l'attente d'un point presse quotidien prévu plus tard dans la journée. (Nicolas Delame, avec Maya Nikolayeva, édité par Bertrand Boucey)

