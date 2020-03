Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Le maire de Compiègne fait état d'un nouveau mort Reuters • 02/03/2020 à 17:37









(Actualisé avec révision à la baisse du bilan fourni par Philippe Marini) PARIS, 2 mars (Reuters) - Le nouveau coronavirus a fait un mort supplémentaire en France, a déclaré lundi Philippe Marini, le maire de Compiègne (Oise), revenant sur de précédentes déclarations dans lesquelles il évoquait deux décès au cours du week-end. Interrogé par Le Parisien et BFM TV, Philippe Marini avait dans un premier temps fait état de trois décès au total parmi des patients passés à l'hôpital de Compiègne, dont deux au cours du week-end. "Il y a eu doute sur un cas, d'une personne transportée au CHU d'Amiens et, en définitive, le diagnostic Covid-19 s'est avéré négatif. Donc on en est bien à deux et non pas à trois (décès de patients passés par l'hôpital de Compiègne)", a par la suite corrigé Philippe Marini sur BFM TV. La personne contaminée par le coronavirus et décédée au cours du week-end à Compiègne est une personne âgée qui souffrait de plusieurs autres pathologies, a précisé l'édile, selon lequel le diagnostic a été effectué post-mortem. La première des victimes passées par l'hôpital de Compiègne est un enseignant en poste à Crépy-en-Valois (Oise) dont le décès en début de semaine dernière à l'hôpital parisien de La Pitié-Salpêtrière était déjà connu. Si le décès signalé lundi par Philippe Marini était confirmé, il porterait à trois morts le bilan en France de l'épidémie partie de Chine. Le premier mort est un touriste chinois décédé mi-février à Paris. Les autorités sanitaires françaises ont refusé de s'exprimer à ce sujet dans l'attente d'un point presse quotidien prévu plus tard dans la journée. (Nicolas Delame, avec Maya Nikolayeva, Matthias Blamont et Jean-Philippe Lefief, édité par Bertrand Boucey)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.