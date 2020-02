Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Le lobby des télécoms envisage d'annuler sa conférence de Barcelone-sce Reuters • 11/02/2020 à 18:57









PARIS, 11 février (Reuters) - Le conseil d'administration du GSMA, qui regroupe les grands opérateurs et constructeurs mondiaux de télécoms, va se réunir vendredi pour examiner l'annulation éventuelle de son salon professionnel en raison de l'épidémie du coronavirus, a déclaré à Reuters une source proche du secteur des télécoms. Ce salon, qui doit se tenir du 24 au 27 février prochains à Barcelone, est le plus grand rendez-vous annuel de la profession où sont présentées habituellement les nouveautés du secteur. Cette réunion du conseil d'administration se tiendra par téléphone, a précisé cette source. Plusieurs grands acteurs du secteur ont déjà annulé leur participation. (Mathieu Rosemain, version française Jean-Michel Bélot, édité par Nicolas Delame)

