Coronavirus-Le Japon met sur pied un groupe de travail dédié

TOKYO, 26 mars (Reuters) - Le Japon va constituer un groupe de travail dédié à la lutte contre le coronavirus, a annoncé jeudi le gouvernement, prévenant qu'il existait un risque élevé de propagation. Tokyo n'envisage cependant pas à l'heure actuelle de déclarer l'état d'urgence, a indiqué le ministre de l'Economie, Yasutoshi Nishimura, à l'issue d'un entretien avec le Premier ministre Shinzo Abe et le ministre de la Santé Katsunobu Kato. Selon un bilan établi par la télévision publique NHK, qui ne tient pas compte des cas recensés sur un navire de croisière placé en quarantaine dans le port de Yokohama le mois dernier, 1.313 cas de contamination et 45 décès ont été signalés au Japon. "J'ai dit au Premier ministre Abe qu'il y a un risque élevé de vaste propagation du coronavirus", a déclaré Kato aux journalistes à l'issue d'un entretien avec le chef du gouvernement et Nishimura. Un amendement voté par le Parlement ce mois-ci permet au Premier ministre de déclarer l'état d'urgence si le Covid-19 représente un "grave danger" pour la vie des Japonais et si sa propagation rapide menace l'économie nippone de sérieuses répercussions. La décision de constituer un groupe de travail - une étape nécessaire pour déclarer l'état d'urgence - a été prise après une flambée des cas d'infection à Tokyo, faisant de la capitale l'épicentre du coronavirus dans le pays avec 212 cas recensés mercredi. Le gouverneur de Tokyo a appelé mercredi les habitants de la capitale à éviter les déplacements non-essentiels jusqu'au 12 avril, surtout durant le week-end. La pandémie de coronavirus a contraint au report des Jeux olympiques initialement prévus du 24 juillet au 9 août prochains à Tokyo. (Kiyoshi Takenaka, Makiko Yamazaki, Linda Sieg et Elaine Lies; version française Jean Terzian)

