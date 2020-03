Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Le Japon déconseille les voyages dans un tiers des pays du monde Reuters • 31/03/2020 à 04:31









TOKYO, 31 mars (Reuters) - Le Japon appelle ses ressortissants à ne pas se rendre dans 73 pays et régions, soit un tiers de tous les pays du monde, a déclaré mardi le ministre des Affaires étrangères, Toshimitsu Motegi, alors que le gouvernement lutte pour éviter une flambée des nouveaux cas de contamination au coronavirus. Le ministère a publié une alerte de "niveau 3" pour les voyages à destination notamment des Etats-Unis, Canada, Chine, Corée du Sud et Grande-Bretagne ainsi que plus d'une vingtaine d'autres pays principalement en Europe. Toshimitsu Motegi a annoncé qu'il était très probable que Tokyo décide d'interdire l'entrée sur le territoire japonais des ressortissants étrangers en provenance de l'ensemble de ces pays. (Kiyoshi Takenaka; version française Jean Terzian)

