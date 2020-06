Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Le Hadj sera limité cette année à 1.000 pélerins Reuters • 23/06/2020 à 12:10









RYAD, 23 juin (Reuters) - Seul un millier de pélerins se trouvant déjà en Arabie saoudite seront autorisés à participer au Hadj, le grand pèlerinage musulman annuel, en raison de l'épidémie de coronavirus, a annoncé mardi le ministre saoudien du Hadj. Les pélerins venant de l'étranger se verront eux interdire l'accès tout comme les personnes âgées de plus de 65 ans, a précisé Mohammed Benten lors d'une conférence de presse. Quelque 2,5 millions de pèlerins convergent habituellement chaque année vers La Mecque et Médine à l'occasion du hadj, l'un des cinq piliers de l'islam, qui doit se tenir cette année du 28 juillet au 2 août. (Marwa Rashad, version française Marine Pennetier, édité par Jean-Michel Bélot)

