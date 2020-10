Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Le gouvernement élargit et renforce le Fonds de solidarité Reuters • 08/10/2020 à 18:36









PARIS, 8 octobre (Reuters) - Le gouvernement français a décidé d'élargir le Fonds de solidarité mis en place pour aider les entreprises exposées aux conséquences de la crise sanitaire, l'ouvrant à de nouveaux secteurs et abaissant les seuils d'éligibilité, a annoncé jeudi le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire. "Nous avons décidé d'élargir et de renforcer le Fonds de solidarité", a-t-il dit lors d'une conférence de presse au côté du ministre de la Santé, Olivier Véran. Quelque 150.000 entreprises notamment dans les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration bénéficiaient jusqu'à alors de ce dispositif de soutien. De nouveaux secteurs, comme les fleuristes, les bouquinistes, les graphistes ou bien encore aux arts de la table, la blanchisserie, vont y être intégrés, soit 75.000 entreprises supplémentaires, avec effet rétroactif. Par ailleurs, le Fonds de solidarité, qui peut aller jusqu'à 10.000 euros d'aide par mois, pourra désormais s'appliquer aux entreprises ayant jusqu'à 50 salariés (le dispositif s'appliquait jusqu'alors aux entreprises ayant jusqu'à 20 salariés). Autre modification, une entreprise, pour en bénéficier, devra soit faire l'objet d'une fermeture administrative, soit subir une perte de chiffre d'affaires allant jusqu'à 70% (le seuil était jusqu'à présent à 80%). (Nicolas Delame et Henri-Pierre André)

