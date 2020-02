Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Le G20 Finance prêt à agir pour la croissance mondiale Reuters • 23/02/2020 à 22:41









RYAD, 23 février (Reuters) - Les grands argentiers des pays du G20 se sont engagés à surveiller l'impact du coronavirus sur la croissance économique mondiale et à agir si nécessaire, estimant qu'un assouplissement monétaire et une baisse des tensions commerciales devraient entraîner une rebond en 2020 et 2021. Les principales puissances économiques mondiales ont appelé samedi à une réponse coordonnée pour endiguer l'épidémie de coronavirus dont les effets devraient, selon le Fonds monétaire international (FMI), amputer la croissance économique mondiale de 0,1 point de pourcentage cette année. "Nous allons améliorer la surveillance des risques dans le monde, y compris de la récente flambée de COVID-19 (coronavirus, ndlr). Nous sommes prêts à prendre de nouvelles mesures pour faire face à ces risques", est-il écrit dans le communiqué des ministres des Finances. Le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin a déclaré dimanche que les banquiers centraux étudiaient toutes les options nécessaires pour répondre à la propagation du coronavirus. S'exprimant à des journalistes après une réunion avec des grands argentiers du G20, Steven Mnuchin a estimé qu'il était trop tôt pour spéculer sur l'impact à long terme du coronavirus et que plus de choses seront connues dans les trois à quatre semaines qui viennent. Les inquiétudes se sont accrues dimanche à travers le monde sur la propagation du coronavirus en dehors de Chine alors que les cas de contamination sont montés en flèche au cours du week-end en Corée du Sud, en Iran ainsi qu'en Italie. Séoul a mis la Corée du sud en alerte maximale après avoir vu le nombre de personnes contaminées grimper à plus de 600, avec six décès. Les autorités se concentrent sur une église de la ville de Daegu dans le sud-est du pays où une femme âgée de 61 ans, qui aurait assisté à plusieurs cérémonies religieuses, a été diagnostiquée positive au coronavirus. En Italie, les autorités ont déclaré une troisième victime du virus et le nombre de cas confirmés est monté à plus de 150 personnes, une ampleur sans équivalent en Europe, poussant à confiner les localités les plus touchées et annulant ou reportant les manifestations publiques, comme le carnaval de Venise. (Marwa Rashad et Francesco Canepa, version française Matthieu Protard)

