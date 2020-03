Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Le G20 convient de ne pas entraver les échanges Reuters • 30/03/2020 à 20:50









(Actualisé avec communiqué) WASHINGTON, 30 mars (Reuters) - Les ministres du Commerce des pays du G20 sont convenus lundi de renforcer leur coopération pour garantir des approvisionnements continus de matériel médical et d'autres équipements essentiels à la lutte contre la pandémie de coronavirus. Dans un communiqué commun, ils annoncent qu'ils prendront les "mesures nécessaires immédiates" pour faciliter ces échanges et encourager une hausse de la production. Ils conviennent aussi que toutes les mesures d'urgence susceptibles d'entraver cette circulation doivent être "ciblées, proportionnées, transparentes et provisoires" et ils s'engagent à oeuvrer pour maintenir leurs marchés ouverts. Les ministres promettent aussi d'empêcher les hausses de prix injustifiées et de faire en sorte que des équipements médicaux et des traitements soient disponibles à des prix abordables. (Andrea Shalal et David Lawder version française Henri-Pierre André, Claude Chendjou et Bertrand Boucey)

