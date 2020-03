Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Le FMI voit une récession mondiale en 2020 avant un rebond en 2021 Reuters • 23/03/2020 à 19:28









WASHINGTON, 23 mars (Reuters) - La pandémie de coronavirus va provoquer une récession économique mondiale en 2020 qui pourrait être plus forte que celle observée lors de la crise financière de 2008-2009 mais l'activité économique mondiale devrait rebondir en 2021, a déclaré lundi le Fonds monétaire international. Sa directrice générale Kristalina Georgieva a accueilli favorablement les plans de soutien à l'économie annoncés par de nombreux pays ainsi que les mesures d'assouplissement monétaire prises par les banques centrales. "Il en faudra encore plus, surtout sur le plan budgétaire", a-t-elle ajouté. Kristalina Georgieva a déclaré que le FMI allait augmenter massivement le financement d'urgence, soulignant que 80 pays avaient déjà demandé son aide. Le Fonds est prêt à déployer la totalité de sa capacité de prêt de 1.000 milliards de dollars, a-t-elle précisé. (Andrea Shalal et David Lawder, Blandine Hénault pour la version française, édité par Jean-Stéphane Brosse)

