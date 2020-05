Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Le FMI va "très probablement" abaisser encore ses prévisions Reuters • 12/05/2020 à 16:42









WASHINGTON, 12 mai (Reuters) - Le Fonds monétaire international va "très probablement" réduire davantage sa prévision de croissance de l'économie mondiale cette année car l'impact de la pandémie de nouveau coronavirus est encore plus important que prévu pour de nombreux pays, a déclaré mardi la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva. Dans ses dernières projections en date du 14 avril, le FMI prédit une contraction de 3,0% de l'économie mondiale cette année, un choc sans précédent depuis la "Grande Dépression" des années 1930 que le fonds a qualifié de "Grand Confinement". "Les indicateurs qui nous parviennent de nombreux pays sont pires que nos projections déjà pessimistes", a dit Kristalina Georgieva lors d'une visioconférence parrainée par le Financial Times. "Très probablement, nous allons présenter à un moment donné au mois de juin une actualisation de nos projections et, à ce moment là (...), nous nous attendons à ce qu'il y ait un peu plus de mauvaises nouvelles dans la façon dont nous envisageons 2020." (David Lawder version française Bertrand Boucey, édité par Jean-Philippe Lefief)

