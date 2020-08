Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Le Dr Fauci ne pense pas qu'il faudra reconfiner les Etats-Unis Reuters • 05/08/2020 à 20:33









NEW YORK, 5 août (Reuters) - Le Dr Anthony Fauci, directeur de l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses, a déclaré mercredi qu'il ne pensait qu'un "reconfinement" serait nécessaire aux Etats-Unis pour contenir la propagation du coronavirus. "Nous pourrons faire bien mieux sans un confinement", a déclaré l'immunologue, une des principales figures des autorités sanitaires américaines, lors d'un colloque organisé par l'Université de Harvard. Les Américains, a-t-il ajouté, doivent en revanche porter des masques de protection, respecter les gestes barrières comme un lavage régulier de leurs mains, maintenir les mesures de distanciation physique et favoriser les activités en extérieur. Les bars, en revanche, devraient être fermés. D'après les dernières données compilées par les Centres américains de contrôle et de prévention (CDC), les Etats-Unis ont enregistré sur 24 heures près de 50.000 cas supplémentaires de contamination, pour un total proche de 4,75 millions depuis le début de l'épidémie. La maladie a provoqué dans le même temps 156.311 décès, dont 1.107 de plus en une journée (le bilan que les CDC publient chaque jour est établi sur la base des remontées d'informations disponibles la veille). (Michael Erman version française Henri-Pierre André)

