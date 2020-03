Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Le distributeur allemand Ceconomy sollicite une aide publique de €2 mds-Bloomberg Reuters • 28/03/2020 à 16:35









28 mars (Reuters) - Le distributeur allemand d'électronique grand public Ceconomy CECG.DE négocie l'octroi d'une aide d'environ 2 milliards d'euros auprès des pouvoirs publics en Allemagne à la suite de la fermeture provisoire de ses magasins en raison de la pandémie de coronavirus, rapporte samedi l'agence Bloomberg, citant des personnes informées de ces discussions. Le groupe, premier actionnaire du français Fnac Darty FNAC.PA , est en contact avec la banque publique d'investissement KfW, qui pourrait fournir environ 80% des prêts, et avec ses propres banques, qui fourniraient le reste, ajoute Bloomberg. Ceconomy a déclaré dans un courriel transmis à l'agence qu'il avait "décidé de solliciter un financement auprès de la KfW" en plus des réductions de coûts et des autres mesures prises pour surmonter les difficultés liées au coronavirus. (version française Bertrand Boucey, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées FNAC DARTY Euronext Paris +1.58% CECONOMY XETRA -8.22%