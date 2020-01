Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Le directeur général de l'OMS se rend à Pékin Reuters • 26/01/2020 à 18:41









GENEVE, 26 janvier (Reuters) - Tedros Adhanom Ghebreyesus, le directeur général de l'OMS, a annoncé dimanche qu'il était en route pour Pékin où il rencontrera des responsables chinois et des scientifiques. S'exprimant sur Twitter, Tedros Adhanom Ghebreyesus dit souhaiter renforcer la coopération avec la Chine pour lui apporter un soutien plus efficace dans la lute contre l'épidémie. Selon le directeur général de l'OMS, les principales revues scientifiques de la planète ont accepté de partager les textes liés au coronavirus avant leur publication, avec le consentement de leurs auteurs. (Stephanie Nebehay, version française Nicolas Delame)

