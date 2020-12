Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Le développement du vaccin de Sanofi et GSK retardé Reuters • 11/12/2020 à 07:25









(Actualisé avec précisions) PARIS, 11 décembre (Reuters) - Sanofi SASY.PA et son partenaire GlaxoSmithKline (GSK) GSK.L ont annoncé vendredi un retard dans le programme de développement de leur vaccin contre le COVID-19 en raison d'une réponse immunitaire insuffisante chez les personnes âgées. "Chez des adultes âgés de 18 à 49 ans, les résultats intermédiaires de l'étude de phase I/II ont montré une réponse immunitaire comparable à celle des patients qui se sont rétablis d'une infection COVID-19, mais une faible réponse immunitaire chez les adultes plus âgés, potentiellement attribuable à une concentration insuffisante d'antigènes", ont expliqué les deux groupes dans un communiqué. Par conséquent, les deux entreprises vont lancer une nouvelle étude de phase IIb qui devrait débuter en février 2021. Si les données sont positives, la phase III de cette étude débuterait au deuxième trimestre de 2021. En cas de résultats positifs, la soumission de demandes d'approbation auprès des autorités réglementaires interviendrait au deuxième semestre de 2021, ce qui aura pour effet de reporter au quatrième trimestre de 2021 la mise à disposition potentielle du vaccin. Celle-ci était initialement prévue au début du deuxième semestre 2021. (Blandine Hénault, édité par Patrick Vignal)

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris 0.00% GLAXOSMITHKLINE LSE +1.34%