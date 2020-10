Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Le couvre-feu concernera 54 départements français vendredi soir Reuters • 22/10/2020 à 17:22









PARIS, 22 octobre (Reuters) - Le Premier ministre français, Jean Castex, a annoncé jeudi que 54 départements seraient soumis à un confinement nocturne entre 21h00 et 06h00 à partir de vendredi à minuit, soit 46 millions de Français, en raison de l'épidémie liée au nouveau coronavirus. Lors d'une conférence de presse, le chef du gouvernement a évoqué une "circulation extrêmement élevée" du virus, qui a fait plus de 34.000 morts au total dans le pays. L'Ile-de-France et huit métropoles sont soumises au couvre-feu depuis le week-end dernier et les autorités ont procédé à 4.777 verbalisations pour non-respect de ce dispositif, qui s'élargit donc. C'est la semaine prochaine que verrons s'il commence à réduire la circulation du virus, a dit Jean Castex. Le dispositif sera ensuite réévalué "pour éventuellement le durcir", avec la volonté de "sauver les vies et protéger la santé de nos concitoyens, à commencer par les plus vulnérables", a-t-il souligné. (Elizabeth Pineau)

