Coronavirus-Le confinement va être prolongé en Inde, durée inconnue

NEW DELHI, 11 avril (Reuters) - Le Premier ministre indien Narendra Modi a décidé de prolonger le confinement instauré dans le pays d'1,3 milliard d'habitants pour tenter de freiner la propagation du coronavirus, a fait savoir samedi le ministre en chef de New Delhi, sans toutefois en préciser la durée. Le chef du gouvernement a "pris la bonne décision de prolonger" le confinement en vigueur depuis le 25 mars et qui devait prendre fin mardi prochain, le 14 avril, a déclaré Arvind Kejriwal sur son compte Twitter après une visioconférence entre Narendra Modi et des ministres de plusieurs Etats du pays. "Si on y met fin maintenant alors tous les gains seront perdus. Pour consolider (ces gains) il est important de le prolonger", a-t-il ajouté, sans donner plus de précisions. L'épidémie de coronavirus, apparu en Chine en décembre avant de se propager dans le reste du monde, a causé la mort de 206 personnes et a contaminé plus de 6.700 personnes en Inde, selon le dernier bilan officiel fourni vendredi. (Aditya Kalra, version française Marine Pennetier)

