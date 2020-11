Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Le confinement sera levé le 2 décembre, confirme le Premier ministre britannique Reuters • 23/11/2020 à 17:02









LONDRES, 23 novembre (Reuters) - Le confinement instauré fin octobre en Grande-Bretagne pour lutter contre l'épidémie de COVID-19 sera levé le 2 décembre mais les mesures de prévention seront renforcées dans certaines régions, a annoncé lundi le Premier ministre Boris Johnson. "Je suis désolé de dire que nous prévoyons que davantage de régions passeront, au moins temporairement, à des niveaux (d'alerte sanitaire) plus élevés qu'auparavant", a-t-il déclaré devant la chambre des Communes. (Guy Faulconbridge et Kate Holton, version française Jean-Philippe Lefief)

