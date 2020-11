Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Le confinement pourrait être allégé pour les commerces le 01/12 - Castex Reuters • 12/11/2020 à 18:28









PARIS, 12 novembre (Reuters) - De premières mesures d'allègement du confinement imposé en France en raison de l'épidémie due au nouveau coronavirus pourraient intervenir le 1er décembre mais ne concerneraient que les commerces pour l'instant fermés, hors bars, restaurants et salles de sport, a déclaré jeudi le Premier ministre, Jean Castex. "Des premières mesures d'allègement pourraient intervenir le 1er décembre mais elles concerneraient uniquement les commerces fermés", a dit le chef du gouvernement au cours d'une conférence de presse, à condition que l'"infléchissement" dans la courbe des contaminations se confirme. Ces commerces de produits jugés non-essentiels ne pourraient rouvrir qu'avec un protocole sanitaire renforcé, a souligné Jean Castex. (Elizabeth Pineau, Jean-Michel Bélot et Bertrand Boucey)

