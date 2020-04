Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Le confinement en France va être prolongé, annonce l'Elysée Reuters • 08/04/2020 à 20:52









PARIS, 8 avril (Reuters) - Le confinement de la population en France pour enrayer la propagation du nouveau coronavirus sera prolongé au-delà du 15 avril pour une durée indéterminée, a annoncé l'Elysée mercredi soir. Ce confinement est en vigueur depuis le 17 mars. D'une durée initiale de deux semaines, il a déjà été prolongé une première fois de 15 jours jusque mercredi prochain. Emmanuel Macron s'exprimera lundi vers 20h00 à la télévision et à la radio pour faire le point sur l'épidémie de coronavirus, qui a fait plus de 10.000 morts en France, a aussi annoncé mercredi l'Elysée. (Marine Pennetier, édité par Nicolas Delame, Henri-Pierre André et Bertrand Boucey)

