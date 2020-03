Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Le confinement en France prolongé au moins jusqu'au 15 avril Reuters • 27/03/2020 à 17:02









PARIS, 27 mars (Reuters) - Le Premier ministre, Edouard Philippe, a annoncé vendredi la prolongation jusqu'au 15 avril des mesures de confinement décrétées pour tenter d'enrayer la propagation de l'épidémie de coronavirus en France. "Avec l'accord du président de la République, j'annonce aujourd'hui le renouvellement de la période de confinement pour deux semaines supplémentaires à compter de mardi prochain, soit jusqu'au mercredi 15 avril", a-t-il déclaré lors d'une allocution retransmise à la télévision. Après dix jours de confinement, "il est clair que nous ne sommes qu'au début de la vague épidémique", a-t-il expliqué en soulignant que "les mêmes règles continueront à s'appliquer." Un nouveau prolongement pourra être décidé "si et seulement si la situation sanitaire l'exige", a-t-il précisé. (Marc Angrand, Marine Pennetier et Myriam Rivet)

