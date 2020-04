Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Le confinement devrait être prolongé jusqu'au 3 mai en Allemagne-Presse Reuters • 15/04/2020 à 11:33









(Actualisé avec commerce de détail) BERLIN, 15 avril (Reuters) - Les restrictions de déplacement entrées en vigueur le mois dernier en Allemagne pour enrayer la propagation du coronavirus vont être prolongées jusqu'au 3 mai au moins, rapporte mercredi le quotidien économique Handelsblatt, citant l'agence de presse DPA. Le gouvernement envisagerait par ailleurs d'assouplir les mesures concernant le commerce de détail dès le 20 avril, selon des responsables ayant participé à une réunion entre la chancellerie et les Länder. La chancelière Angela Merkel devait participer dans la journée à un conseil des ministres en visioconférence avant de s'entretenir avec les ministres-présidents des 16 Länder au sujet d'un éventuel assouplissement des mesures de confinement. (Madeline Chambers, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.