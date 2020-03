Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus - Le chef du gouvernement espagnol veut un "plan Marshall" européen Reuters • 22/03/2020 à 17:17









(Bien lire dimanche et non samedi dans §1) MADRID, 22 mars (Reuters) - Le président du gouvernement espagnol Pedro Sanchez a exhorté dimanche l'Union européenne à mettre en place un vaste programme d'investissement public du type "Plan Marshall", qui avait permis de reconstruire l'Europe après la deuxième guerre mondiale, pour contrer l'impact financier de l'épidémie de coronavirus. Pedro Sanchez a estimé que l'Union européenne devait émettre des obligations pan-européennes - "coronabonds" - pour aider ses pays membres à répondre à la crise sanitaire et économique et a salué les mesures de relance prises jusque-là par la Banque centrale européenne (BCE). "L'Europe peut faire et doit faire plus, et nous demandons à ce qu'elle fasse beaucoup plus dans un moment aussi critique", a-t-il dit. (Joan Faus, version française Caroline Pailliez)

