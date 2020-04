Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Le Canada dit craindre plus d'un million de contaminations Reuters • 10/04/2020 à 01:34









OTTAWA, 10 avril (Reuters) - L'épidémie de coronavirus au Canada pourrait causer jusqu'à 22.000 décès et contaminer de 934.000 à 1,9 million de personnes dans le pays, ont déclaré jeudi les autorités sanitaires fédérales. Le Premier ministre Justin Trudeau a déclaré que la vie dans le pays reprendrait un cours normal seulement lorsqu'un vaccin aura été développé, ce qui pourrait prendre jusqu'à dix-huit mois. Des représentants des autorités sanitaires ont fait savoir que les deux scénarios les plus probables pour l'évolution de l'épidémie montraient qu'entre 11.000 et 22.000 personnes allaient mourir du COVID-19 dans le pays. La directrice de la santé, Theresa Tam, a déclaré qu'il était crucial que les habitants continuent de rester confinés chez eux autant que possible. "Bien que les données publiées aujourd'hui puissent paraître sombre, les projections pour le Canada montrent que le pays a toujours une opportunité de contrôler l'épidémie", a-t-elle dit lors d'un point de presse. Son adjoint, Howard Njoo, a indiqué que si tout se passait bien la première vague de l'épidémie pourrait prendre fin d'ici juillet ou août. Mais il a souligné qu'il y aurait par la suite de petites vagues d'épidémie. Les gouvernements provinciaux à travers le Canada ont ordonné la fermeture des commerces non-essentiels afin d'éviter la propagation du coronavirus, engendrant une perte d'emploi pour des millions de personnes. Selon les statistiques officielles publiées dans la journée, plus d'un million d'emplois ont été perdus dans le pays en mars, un record. (David Ljunggren et Kelsey Johnson; version française Jean Terzian)

