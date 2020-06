Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: le Brésil inquiète l'OMS Reuters • 12/06/2020 à 18:49









GENEVE, 12 juin (Reuters) - La situation actuelle au Brésil, devenu l'un des principaux foyers de la pandémie de coronavirus, inquiète tout particulièrement l'Organisation mondiale de la santé (OMS), a déclaré vendredi Mike Ryan, chargé de la gestion des situations d'urgence sanitaire au sein de l'agence onusienne. Certaines unités de soins intensifs sont en forte saturation, avec un taux d'occupation des lits disponibles supérieurs à 90%, a-t-il dit, indiquant cependant que le système brésilien "tenait toujours". Le Brésil a dépassé jeudi les 800.000 cas confirmés de contamination, avec 30.412 infections supplémentaires en l'espace de 24 heures, pour un bilan de 40.919 décès depuis le début de l'épidémie. Seuls les Etats-Unis et le Royaume-Uni affichent une mortalité supérieure, d'après les données officielles. (Stephanie Nebehay avec John Revill à Zurich version française Henri-Pierre André)

