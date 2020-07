Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Le bilan s'alourdit à 90.000 décès au Brésil, qui rouvre ses frontières Reuters • 30/07/2020 à 02:11









(Actualisé avec décret du gouvernement) RIO DE JANEIRO/BRASILIA, 30 juillet (Reuters) - Le Brésil a autorisé mercredi la réouverture des liaisons aériennes internationales aux touristes, qui étaient suspendues depuis mars du fait de la crise sanitaire liée au coronavirus, une décision prise en dépit de la hausse record des nouveaux cas de contamination et des décès liés à l'épidémie. Les touristes de tous les pays sont autorisés à se rendre au Brésil du moment qu'ils disposent d'une assurance médicale pour la durée de leur séjour, a déclaré le gouvernement dans un décret, sans expliquer les motivations de cette décision. Reuters avait rapporté plus tôt l'intention du gouvernement de permettre à nouveau les liaisons aériennes internationales, une démarche inédite en Amérique latine alors même que les autres pays de la région sont moins affectés par la crise sanitaire. D'après les données du ministère de la Santé, le Brésil a enregistré 69.074 nouveaux cas confirmés de contamination au coronavirus et 1.595 décès supplémentaires au cours des vingt-quatre dernières heures, un record sur une journée. Le bilan de l'épidémie dépasse les 2,5 millions de cas d'infection, et 90.134 décès ont été recensés au total, selon les données officielles. Le Brésil est le deuxième le plus touché par la crise sanitaire après les Etats-Unis, qu'il s'agisse du nombre d'infections ou de décès. Sao Paulo, la ville la plus peuplée du pays, a rapporté plus de 26.000 cas supplémentaires après avoir analysé des données liées à des infections jusqu'alors non confirmées. Le président Jair Bolsonaro a pressé les gouverneurs et maires à déconfiner afin de permettre une reprise de l'économie, ce qui est le cas dans de nombreuses villes en dépit de la flambée des nouveaux cas. En certains endroits, les Brésiliens se sont rassemblés en masse dans des bars et espaces publics, souvent contre les directives des autorités locales. (Pedro Fonseca et Jake Spring, avec Ricardo Brito et Marcelo Rochabrun; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.