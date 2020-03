Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Le bilan s'alourdit à 1.556 morts en Iran Reuters • 21/03/2020 à 10:51









DUBAI, 21 mars (Reuters) - Le bilan de l'épidémie de coronavirus en Iran s'est établi samedi à 1.556 morts, soit une centaine de plus que la veille, et 20.610 cas de contamination confirmés, a annoncé samedi un responsable du ministère de la Santé. Dans ce pays, l'un des plus touchés par la pandémie actuelle avec la Chine et l'Italie, le bilan était à 1.433 morts vendredi et un total de 19,644 contaminations. Le président Hassan Rohani a annoncé que les mesures de distanciation sociales pour limiter la propagation du coronavirus, comme l'interdiction de voyager, ne s'appliqueraient que pour deux à trois semaines. Il attend une amélioration de la situation d'ici là. L'Iran "doit tout faire pour reprendre une capacité de production normale", a-t-il dit sur la télévision d'Etat, accusant les opposants au régime de fomenter un complot pour empêcher la reprise de la production. (Maher Chmaytelli et bureau de Dubai, version française Caroline Pailliez)

