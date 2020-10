Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Le bilan pourrait atteindre 500.000 morts cet hiver aux Etats-Unis-étude Reuters • 23/10/2020 à 17:42









LONDRES, 23 octobre (Reuters) - Le bilan de l'épidémie de COVID-19 pourrait dépasser le demi-million de morts aux Etats-Unis d'ici à la fin février, mais environ 130.000 vies pourraient être sauvées si le port du masque se généralise, selon une étude de l'Institute for Health Metrics and Evaluation de l'Université de Washington. En l'absence de vaccin et de traitement efficace, les Etats-Unis risquent d'être confrontés cet hiver à "un défi permanent de santé publique", avertissent les chercheurs. Les Etats très peuplés comme la Californie, le Texas et la Floride feront, selon eux, probablement face à des taux d'infection élevés et à une forte demande de soins. Le COVID-19 a jusqu'ici coûté la vie à 221.000 Américains. Les autorités sanitaires ont fait état vendredi de 76.195 nouveaux cas. Il s'agit du deuxième bilan quotidien le plus lourd depuis le début de l'épidémie, qui s'accélère dans la plupart des Etats. (Kate Kelland, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Blandine Hénault)

