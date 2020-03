Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Le bilan en Suisse passe à près de 200 morts Reuters • 27/03/2020 à 15:47









ZURICH, 27 mars (Reuters) - Le bilan en Suisse de la pandémie en cours de coronavirus s'est alourdi vendredi à 197 morts et 12.161 contaminations contre respectivement 161 et 10.714 jeudi, a annoncé l'Office fédéral de la santé publique. Pour tenter de freiner la propagation de la maladie, le Conseil fédéral (le gouvernement suisse), a accordé aux cantons du pays la possibilité de fermer les écoles ou de restreindre temporairement l'activité de certains secteurs de l'économie . La Suisse envisage aussi de faire appel à l'armée pour renforcer les contrôles à ses frontières avec l'Italie, l'Allemagne, la France et l'Autriche, ont annoncé les autorités. La confédération refuse l'entrée sur son sol aux personnes en provenance de pays et de régions à risque mais des exceptions sont prévues pour les travailleurs transfrontaliers et les étrangers résidant en Suisse. (John Revill; version française Claude Chendjou, édité par Marc Angrand)

