Coronavirus-Le bilan en Iran dépasse les 12.000 décès

8 juillet (Reuters) - L'Iran a dépassé mercredi la barre des 12.000 décès dus au coronavirus, dont 153 au cours des dernières 24 heures, a fait savoir le ministère de la Santé. Le nombre quotidien de nouvelles contaminations et de décès a fortement augmenté au cours de la semaine écoulée, suite à la levée graduelle des mesures de confinement. La République islamique a recensé mardi 200 décès supplémentaires liés au COVID-19 sur une période de 24 heures, le bilan quotidien le plus lourd enregistré par les autorités pendant la crise sanitaire. Le nombre total de personnes contaminées depuis le début de l'épidémie s'établit désormais à 248.379, dont 209.463 personnes se sont rétablies, a déclaré Sima Sadat Lari, porte-parole du ministère de la Santé à la télévision publique. Pour tenter d'enrayer la propagation du virus, le président Hassan Rouhani a annoncé samedi que les Iraniens qui n'utilisent pas de masque se verront refuser l'accès aux services publics. Les lieux de travail qui ne respectent pas les protocoles sanitaires seront fermés pendant une semaine. (Babak Dehghanpisheh, version française Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)

