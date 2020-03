Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Le bilan en Espagne s'alourdit de 769 décès supplémentaires Reuters • 27/03/2020 à 12:54









(Actualisé avec citation § 3) MADRID, 27 mars (Reuters) - Le bilan de la pandémie de coronavirus en Espagne s'est alourdi vendredi avec 769 décès supplémentaires, le chiffre le plus élevé sur 24 heures, portant le total à 4.858 morts, a annoncé le ministère de la Santé. Malgré ce lourd bilan, Fernando Simon, le directeur du centre d'urgences sanitaires, estime que les dernières données semblent indiquer une stabilisation. "En pourcentage, la hausse enregistrée aujourd'hui est à peu près équivalente à celle des trois derniers jours, sur lesquels nous semblons noter une nette stabilisation", a-t-il expliqué. L'Espagne, deuxième pays d'Europe le plus touché par la maladie après l'Italie, compte désormais 64.059 personnes infectées par le Covid-19 contre 56.188 jeudi. Le pays a décidé jeudi de prolonger jusqu'au 12 avril au moins les mesures de confinement de la population. La pandémie a fait à ce stade dans le monde plus de 530.000 contaminations, dont plus 25.000 cas mortels, selon les données très évolutives compilées par Reuters. (Sonya Dowsett version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

