Coronavirus-Le bilan en Chine porté à 722 morts, une aide médicale US

* Le nombre de décès proche de celui causé par le Sras en 2002-2003 * Les Etats-Unis envoient près de 18 tonnes d'aide médicale * Nouveaux cas confirmés sur un paquebot au Japon (Actualisé avec précisions, éléments supplémentaires; production photo/TV à disposition) par Ryan Woo et Colin Qian PEKIN, 8 février (Reuters) - Le bilan de l'épidémie de coronavirus en Chine continentale s'est alourdi à 722 morts, ont indiqué samedi les autorités sanitaires chinoises, et pourrait dépasser sous peu celui de l'épidémie de Sras qui était apparue dans le pays et s'était propagée à travers le monde en 2002-2003. Les Etats-Unis ont annoncé vendredi l'envoi d'aide médicale à la Chine, quelques heures après un entretien entre Donald Trump et Xi Jinping durant lequel le président chinois a assuré à son homologue américain que Pékin faisait tout son possible pour venir à bout de l'épidémie. A Genève, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déploré vendredi que la demande de matériel de protection sanitaire a été multipliée par 100 et que les prix ont grimpé en flèche, provoquant une grave pénurie. La Commission nationale chinoise de la santé a rapporté samedi que le coronavirus a causé la veille 86 décès supplémentaires en Chine continentale, portant à 722 le nombre de cas mortels dans le pays. En 2002-2003, l'épidémie de Sras (syndrome respiratoire aigu sévère), elle aussi apparue en Chine et transmise de l'animal à l'homme, avait causé 774 décès dans le monde. Pour l'heure, seuls deux cas mortels du coronavirus 2019-nCoV ont été signalés hors de Chine continentale, à Hong Kong et aux Philippines. Quelque 332 cas de contamination étaient recensés vendredi hors de Chine, répartis dans 27 pays et régions. Dans un communiqué publié samedi, la Commission nationale chinoise de la Santé a indiqué que 3.399 cas de contamination supplémentaires au coronavirus ont été recensés la veille, portant à 31.774 le nombre de patients infectés en Chine continentale. Si le nombre de nouveaux cas de contamination en Chine a été en baisse pour la première fois jeudi, d'après le bilan rapporté par les autorités, l'OMS a estimé qu'il était trop tôt pour déterminer si l'épidémie avait connu son pic. Le directeur de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a toutefois prévenu que "les chiffres pourraient de nouveau augmenter". LE SOUVENIR DE 2002 La mort vendredi d'un médecin de Wuhan, qui avait alerté très tôt des risques d'une épidémie mais s'était fait réprimander par les autorités chinoises pour diffusion d'informations "illégales et fausses", a provoqué un émoi en Chine, rappelant comment Pékin avait tenté de dissimuler l'épidémie du Sras en 2002. A Washington, le secrétaire d'Etat Mike Pompeo a annoncé vendredi que les Etats-Unis se tenaient prêts à dépenser jusqu'à 100 millions de dollars pour venir en aide à la Chine et à d'autres pays affectés par l'épidémie. Son adjoint au département d'Etat a déclaré que ces fonds permettraient de contribuer au financement des mesures engagées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) face au coronavirus. Les Etats-Unis ont aussi envoyé à la Chine près de 17,8 tonnes de fournitures médicales, parmi lesquelles des masques et d'autres équipements de protection sanitaire, a ajouté Stephen Biegun lors d'un point de presse. Le président chinois Xi Jinping s'est entretenu avec son homologue américain Donald Trump et lui a assuré que la Chine faisait tout ce qui était en son pouvoir pour contenir le virus. Pékin a confiance qu'il vaincra l'épidémie, a ajouté Xi, selon les propos rapportés vendredi par la presse officielle. Wuhan, foyer de l'épidémie dans le centre de la Chine, a été placée en confinement de même que plusieurs municipalités voisines, leur donnant des allures de villes fantôme. Un journaliste de Reuters a constaté que les artères principales et les sites touristiques de la capitale Pékin ont été désertés cette semaine. Le ministère japonais de la Santé a déclaré samedi que trois cas de contamination supplémentaires ont été confirmés parmi les passagers d'un navire de croisière placé en quarantaine au large de Yokohama depuis le début de la semaine. Cela porte à 64 le nombre de personnes infectées sur le bateau. Le gouvernement de Taiwan a annoncé qu'il suspendrait à partir de lundi toutes les liaisons de passagers avec la Chine ainsi que les opérations de fret aérien. Taipei avait déjà décidé de suspendre une grande partie des vols à destination de la Chine. Sur fond de craintes que l'épidémie affecte la croissance économique mondiale, Apple AAPPL.O a déclaré qu'il travaillait dans le but de rouvrir la semaine prochaine ses bureaux et ses plate-formes d'appels en Chine. D'après une enquête de la chambre américaine de commerce de Shanghai, la majorité des entreprises américaines opérant en Chine s'attendent à ce que l'épidémie de coronavirus ait un impact sur leurs revenus cette année, et certaines ont décidé d'accélérer leurs projets d'approvisionnement hors de Chine. (avec Tim Ahmann et David Brunnstrom à Washington, Sam Nussey à Tokyo; version française Jean Terzian)

