Coronavirus-Le bilan en Chine porté à 636 morts, plus de 31.000 cas

(Actualisé tout du long avec éléments supplémentaires, production photo/TV à disposition) PEKIN, 7 février (Reuters) - L'épidémie de coronavirus a causé 73 décès supplémentaires jeudi en Chine continentale, ont annoncé vendredi les autorités sanitaires chinoises, ce qui porte à 636 le nombre de cas mortels dans le pays depuis que le virus s'est déclaré à Wuhan en décembre dernier. Dans un communiqué, la Commission nationale de la santé a ajouté que 3.143 cas de contamination ont été recensés au cours de la journée de jeudi, portant à 31.161 le nombre de patients infectés par le virus en Chine. Une grande majorité de ces cas ont été signalés dans la province du Hubei, foyer de l'épidémie, où les autorités sanitaires ont fait part vendredi de 69 décès supplémentaires dans la seule province au cours de la journée de jeudi. Parmi les nouvelles victimes du coronavirus figurent l'un des premiers médecins chinois à avoir alerté la communauté mondiale sur le virus. Il s'agit de Li Wenliang, 34 ans, un ophtalmologue de l'hôpital de Wuhan. Les autorités chinoises ont placé en confinement Wuhan et plusieurs villes voisines, tandis que de nombreuses compagnies aériennes mondiales ont suspendu en partie ou intégralement leurs liaisons avec la Chine. Des cas de contamination ont été recensés dans plus d'une vingtaine de pays, et l'épidémie a fait cette semaine une deuxième victime hors de Chine continentale, à Hong Kong. L'Organisation mondiale de la santé (OMS), qui a déclaré qu'il n'existait pour l'heure aucun traitement efficace connu contre le coronavirus 2019-nCoV, a estimé jeudi qu'il était trop tôt pour estimer que la propagation de l'épidémie atteignait un pic. Un troisième cas de contamination a été confirmé en Italie, a déclaré jeudi un porte-parole du ministère italien de la Santé. L'homme faisait partie d'un groupe de 56 personnes rapatriées la semaine dernière de Wuhan. Selon le ministère chinois des Affaires étrangères, Rome envisage de rétablir certains liaisons aériennes avec la Chine, après avoir suspendu tous les vols le mois dernier par crainte d'une propagation du virus. La question a été abordée lors d'un entretien jeudi entre le ministre adjoint chinois des Affaires étrangères et l'ambassadeur italien en Chine, a indiqué la diplomatie chinoise dans un communiqué publié vendredi sur son site. Au Japon, les autorités ont annoncé vendredi que 41 passagers supplémentaires d'un navire de croisière au large de Yokohama étaient infectés par le virus et qu'ils seraient hospitalisés à Tokyo et ailleurs. Cela porte à 61 le nombre de cas confirmés parmi les milliers de passagers, a indiqué le ministère japonais de la Santé. Le paquebot se trouve en quarantaine. Les opérations de rapatriement aérien se poursuivent. Deux avions ont décollé vendredi de Wuhan avec des ressortissants américains à leur bord, a déclaré le département d'Etat à Washington. (Yilei Sun et Ryan Woo, avec Brenda Goh à Shanghai, Ju-min Park et Yoshifumi Takemoto à Tokyo; version française Jean Terzian)

