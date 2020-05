Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Le bilan dépasse les 350.000 contaminations en Russie Reuters • 25/05/2020 à 10:20









MOSCOU, 25 mai (Reuters) - La Russie a fait état lundi de 8.946 cas supplémentaires de contamination par le coronavirus recensés en 24 heures, portant le nombre total de cas confirmés à 353.427 depuis le début de l'épidémie. Le centre national de crise dédié à la gestion de l'épidémie a enregistré dans le même temps 92 décès supplémentaires dans le cadre de cette crise sanitaire dont le bilan s'élève désormais à 3.633 morts en Russie. (Gleb Stolyarov, version française Myriam Rivet, édité par Bertrand Boucey)

