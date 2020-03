Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Le bilan dépasse les 3.000 morts en France, 44.550 personnes contaminées Reuters • 30/03/2020 à 20:10









(Actualisé avec chiffres supplémentaires, déclarations) PARIS, 30 mars (Reuters) - Le nouveau coronavirus a fait 418 morts supplémentaires au cours des dernières 24 heures en France, où le bilan s'élève désormais à 3.024 décès pour un total de 44.550 cas de contamination confirmés, soit 4.376 de plus en un jour, a déclaré lundi le directeur général de la Santé. Il s'agit du nombre quotidien de décès le plus élevé en France depuis le début de l'épidémie. Le bilan des morts a triplé en à peine une semaine, le seuil des 1.000 décès ayant été annoncé mardi dernier. "Le chiffre de décès qui est toujours très impressionnant reflète finalement des contaminations et une histoire assez longues, des contaminations qui sont survenues il y a plusieurs semaines", s'est efforcé de nuancer Jérôme Salomon alors que le confinement de la population en France, censé ralentir l'épidémie, sera entré en vigueur mardi depuis deux semaines, soit le délai moyen d'incubation et d'évolution des symptômes. Le directeur général de la Santé juge que le meilleur indicateur de l'évolution de l'épidémie est à rechercher dans le nombre quotidien d'admissions dans les services de réanimation. Plus de 21.000 personnes sont encore hospitalisées en France, dont 5.107 en réanimation, soit 475 de plus que la veille, a-t-il détaillé. Cela représente une hausse du nombre d'admissions, qui avait été de 359 dimanche. "Nous ne sommes pas du tout aujourd'hui sur une sortie de confinement, nous sommes à quelques jours d'une capacité d'évaluer l'impact du confinement", a dit Jérôme Salomon. Il a précisé que les capacités en lits de réanimation en France étaient actuellement de 8.000 environ et que les séjours dans ces services de patients atteints du Covid-19 étaient généralement de deux voire trois semaines. Sur l'ensemble des personnes hospitalisées depuis le début de l'épidémie, 7.924 sont sorties guéries, contre 7.132 dimanche. VOIR AUSSI: Coronavirus-La course contre l'épidémie continue en France, nouvelles évacuations (Jean-Stéphane Brosse et Bertrand Boucey)

