Coronavirus-Le bilan aux Etats-Unis franchit les 10.000 morts, selon un décompte Reuters

NEW YORK, 6 avril (Reuters) - Le bilan de l'épidémie de nouveau coronavirus aux Etats-Unis a franchi lundi le seuil des 10.000 morts, selon un décompte de Reuters. Les Etats-Unis affichent ainsi le troisième nombre de morts le plus élevé au monde en raison du COVID-19, selon les données officielles aux échelons nationaux, derrière l'Italie (16.523) et l'Espagne (13.055). Les conseillers médicaux de la Maison blanche craignent que le coronavirus responsable de la maladie fasse entre 100.000 et 240.000 morts aux Etats-Unis, même si les mesures de confinement imposées à une grande partie de la population sont respectées. (Christine Chan version française Bertrand Boucey)

