Coronavirus-Le bilan au Royaume-Uni s'élève à 54.000 morts-décompte Reuters

LONDRES, 23 juin (Reuters) - Le nombre de décès soupçonnés d'être dus au COVID-19 au Royaume-Uni s'élève à 54.089, selon un décompte effectué mardi par Reuters sur la base de données officielles, soit l'un des plus lourds bilans de la crise sanitaire dans le monde. Le décompte de Reuters comprend les décès survenus jusqu'au 12 juin en Angleterre, au Pays de Galles et en Irlande du Nord et jusqu'au 14 juin en Ecosse et dont les certificats mentionnent le COVID-19. Il inclut également des décès encore plus récents à l'hôpital. Contrairement au bilan quotidien des décès publié par le gouvernement, les chiffres des certificats de décès incluent les cas suspects. (Andy Bruce; version française Laura Marchioro, édité par Blandine Hénault)

