Coronavirus-Le bilan au Brésil s'alourdit à près de 40.000 décès

(Actualisé avec mesures de déconfinement; production photo/TV à disposition) BRASILIA/SAO PAULO, 11 juin (Reuters) - Le Brésil a recensé 772.416 cas confirmés de contamination au coronavirus, dont 32.913 au cours des vingt-quatre dernières heures, a indiqué mercredi le ministère de la Santé, alors que les mégalopoles du pays ont engagé un processus de déconfinement avec la réouverture de certains commerces. L'épidémie a causé 1.274 décès supplémentaires en une journée, pour un total de 39.680 morts dans le pays, a également fait savoir le ministère de la Santé. Seuls les Etats-Unis et la Grande-Bretagne ont rapporté davantage de décès dus au COVID-19 que le Brésil. L'Etat de Sao Paulo, épicentre national de l'épidémie, a enregistré 340 nouveaux décès au cours des vingt-quatre dernières heures, ont déclaré les services du gouverneur. Il s'agit d'un nouveau record quotidien de décès dans cet Etat, qui a recensé à lui seul un quart des décès total causés par le coronavirus au niveau national. En dépit de cette hausse des cas mortels, des commerces non-essentiels de la ville de Sao Paulo ont ouvert mercredi pour la première fois depuis fin mars, et les centre commerciaux de la ville seront autorisés à rouvrir quatre heures par jour à compter de jeudi. A Rio de Janeiro, deuxième plus grande ville du pays et deuxième ville la plus touchée par la crise sanitaire, les centres commerciaux seront autorisés à rouvrir jeudi dans le cadre d'un assouplissement progressif des restrictions. (Anthony Boadle à Brasilia, Eduardo Simoes et Pablo Garcia à Sao Paulo; version française Jean Terzian)

