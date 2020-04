Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Large majorité d'entreprises fermées ou en "mode de crise" en Allemagne-IG Metall Reuters • 24/04/2020 à 15:39









BERLIN, 24 avril (Reuters) - Plus des trois quarts des entreprises dans lesquelles est représenté le puissant syndicat allemand de la métallurgie IG Metall sont actuellement en "mode de crise" ou complètement fermées, selon une enquête publiée vendredi par cette organisation. D'après cette enquête, 77% des entreprises relevant du champ de l'organisation syndicale sont en situation de crise ou complètement à l'arrêt, soit 10 points de pourcentage de plus que dans le précédent sondage, publié avant la mi-avril. Plus des deux tiers des entreprises dans lesquelles IG Metall est représenté (70,4%) ont par ailleurs recours au chômage partiel. "Il est très clair que la crise en cours dans la construction automobile et la paralysie généralise a un impact énorme sur d'autres secteurs industriels", note IG Metall dans un communiqué. "La situation dans les entreprises est inquiétante." (Michelle Martin, version française Myriam Rivet, édité par)

