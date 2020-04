Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-La ville chinoise de Wuhan n'a plus de patient hospitalisé Reuters • 26/04/2020 à 10:45









SHANGHAI, 26 avril (Reuters) - La ville chinoise de Wuhan, où est apparu à la fin de l'an dernier le nouveau coronavirus SARS-CoV-2, à l'origine d'une pandémie dont le bilan dépasse aujourd'hui 200.000 morts, ne compte plus aucune personne atteinte du COVID-19 dans ses hôpitaux, a annoncé dimanche un responsable sanitaire. "A la date du 26 avril, le nombre de patients du coronavirus à Wuhan est tombé à zéro, grâce aux efforts conjoints des personnels médicaux de Wuhan et du reste du pays", a déclaré Mi Feng, porte-parole de la Commission sanitaire de la santé. Le bilan de l'épidémie à Wuhan, tel que rapporté par les autorités chinoises, s'établit à 46.452 cas de contamination, soit 56% du total dans toute la Chine, et 3.689 décès, soit 84% du total national. (David Stanway, version française Jean-Stéphane Brosse)

