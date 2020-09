Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-La Suisse ajoute l'Ile-de France et Vienne sur sa liste rouge Reuters • 11/09/2020 à 16:19









ZURICH, 11 septembre (Reuters) - La Suisse a rajouté vendredi l'Ile-de-France et la capitale autrichienne à sa liste de zones à haut risque d'infection au coronavirus, obligeant ainsi les voyageurs en provenance de ces régions à se soumettre, à compter du 14 septembre, à un isolement de 10 jours à leur entrée sur le territoire suisse. La République tchèque, l'intégralité de l'Espagne, les Etats-Unis, l'Inde et le Brésil figurent déjà sur cette liste. "Il n'est pas recommandé de se rendre dans des zones à haut risque", a souligné le ministre de la Santé, Alain Berset, lors d'une conférence de presse sur les destinations déconseillées aux voyageurs suisses. La Suisse a fait état vendredi de 528 nouveaux cas de contamination au virus, la plus forte hausse quotidienne depuis le début avril. Dans le cadre de sa nouvelle stratégie de lutte contre la pandémie, qui privilégie une approche régionale avec les pays voisins, le Conseil fédéral suisse a déclaré qu'il fallait qu'une région dépasse le seuil de contamination de 60 cas pour 100.000 habitants pour figurer sur cette liste. Les régions à la frontière d'autres pays pourront bénéficier d'exemptions en raison de l'étroitesse de leurs échanges, a-t-il ajouté. Des milliers de travailleurs frontaliers effectuent chaque jour des déplacements entre la Suisse et la France, l'Allemagne et l'Italie pour se rendre à Genève, Bâle ou le canton de Tessin. (John Revill; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

